США и ЕС заключили торговое соглашение
Соединённые Штаты Америки и Европейский Союз в воскресенье заключили торговое соглашение, которое фиксирует импортную пошлину на уровне 15%.
Источник: Politico
Детали: Соглашение было достигнуто за несколько дней до установленного Дональдом Трампом крайнего срока, после которого могли быть удвоены тарифы.
О заключении сделки Трамп сообщил американским журналистам после встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на своём гольф-курорте в Тернберри.
Прямая речь Трампа: "Это самая масштабная из всех сделок".
Детали: Фон дер Ляйен, которая срочно прилетела в Шотландию на переговоры, заявила, что "это была тяжёлая работа", но она благодарна за все предыдущие обсуждения на пути к цели.
Трамп, читая с листа, сообщил, что ЕС согласился закупить американские энергоресурсы на сумму $750 миллиардов, а также дополнительно инвестирует $600 миллиардов в военное оборудование и открытие рынков для беспошлинной торговли.
Пошлина на импорт из ЕС, включая автомобили, составит 15%.
Соглашение не охватывает фармацевтическую продукцию.
По словам Трампа, сталь и алюминий по-прежнему будут облагаться пошлиной в 50%.
Переговоры стали результатом двухнедельного обострения, вызванного письмом Трампа фон дер Ляйен, в котором он пригрозил поднять тарифы на большинство товаров из ЕС до 30%, если соглашение не будет заключено до 1 августа.
Предистория:
- Ранее стало известно, что встреча президента Соединённых Штатов Дональда Трампа и председателя Европейской комиссии в Шотландии состоится днём в воскресенье, 27 июля, в шотландском городке Торнбери, где глава США играет в гольф.