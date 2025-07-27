США и ЕС заключили торговое соглашение

Соединённые Штаты Америки и Европейский Союз в воскресенье заключили торговое соглашение, которое фиксирует импортную пошлину на уровне 15%.

Источник: Politico

Детали: Соглашение было достигнуто за несколько дней до установленного Дональдом Трампом крайнего срока, после которого могли быть удвоены тарифы.

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О заключении сделки Трамп сообщил американским журналистам после встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на своём гольф-курорте в Тернберри.

Прямая речь Трампа: "Это самая масштабная из всех сделок".

Детали: Фон дер Ляйен, которая срочно прилетела в Шотландию на переговоры, заявила, что "это была тяжёлая работа", но она благодарна за все предыдущие обсуждения на пути к цели.

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Трамп, читая с листа, сообщил, что ЕС согласился закупить американские энергоресурсы на сумму $750 миллиардов, а также дополнительно инвестирует $600 миллиардов в военное оборудование и открытие рынков для беспошлинной торговли.

Пошлина на импорт из ЕС, включая автомобили, составит 15%.

Соглашение не охватывает фармацевтическую продукцию.

По словам Трампа, сталь и алюминий по-прежнему будут облагаться пошлиной в 50%.

Переговоры стали результатом двухнедельного обострения, вызванного письмом Трампа фон дер Ляйен, в котором он пригрозил поднять тарифы на большинство товаров из ЕС до 30%, если соглашение не будет заключено до 1 августа.

Предистория: