FT: Україна отримає 33 тисячі ШІ-комплектів для бойових дронів

Американсько-німецька компанія Auterion поставить Україні десятки тисяч комплектів для дронів із штучним інтелектом, щоб допомогти протидіяти масованим атакам російських безпілотників.

Джерело: Financial Times

Деталі: Генеральний директор Auterion Лоренц Маєр повідомив, що компанія до кінця року доправить Україні 33 тисячі "ударних систем" з ШІ у межах нового контракту з Пентагоном.

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Програмне забезпечення компанії вже використовується в українських дронах, які використовують у бойових операціях проти Росії, але нове зобов'язання, за словами Маєра в інтерв’ю Financial Times, є "в 10 разів масштабнішим".

Пряма мова Маєра: "Ми вже відправили тисячі комплектів, а тепер постачаємо десятки тисяч. Це безпрецедентно".

Деталі: За останні тижні Росія активізувала авіаційні удари, часто застосовуючи сотні дронів-камікадзе Shahed в одній атаці. Частота та масовість обстрілів зросли, великі міста атакують дедалі частіше.

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Що таке "ударні комплекти" Auterion?

"Strike kits" - це мініатюрні комп’ютери Skynode, які працюють на ПЗ Auterion, оснащені камерою та радіомодулем. Вони перетворюють керовані вручну дрони на "озброєні системи з ШІ", які не можна заглушити та які можуть відстежувати рухомі цілі на відстані до 1 км.

Маєр пояснив, що постачання відбувається в межах пакету допомоги США Україні. Контракт на суму близько $50 млн укладено напряму з Пентагоном. Це не частина "мегаугоди" з дронами, про яку президент Зеленський згадував минулого тижня після переговорів із Дональдом Трампом.

Проте, за словами Маєра, його компанія "піонер" у співпраці між США та Україною у сфері спільного виробництва.

Пряма мова Маєра: "Це визнання того, що досвід, який Україна здобула в умовах війни, має значення. Це допомога Україні, але також технологія, яку хочуть отримати країни НАТО".

Деталі: Він додав, що Auterion не конкурує з українською дроновою індустрією.

Пряма мова Маєра: "Вони мають чудову дронову галузь. Ми пропонуємо те, чого там ще немає - рішення, орієнтовані на війну, де визначальну роль відіграє програмне забезпечення".

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