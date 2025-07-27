FT: Украина получит 33 тысячи ИИ-комплектов для боевых дронов

Американо-немецкая компания Auterion поставит Украине десятки тысяч комплектов для дронов с искусственным интеллектом, чтобы помочь противостоять массированным атакам российских беспилотников.

Источник: Financial Times

Детали: Генеральный директор Auterion Лоренц Маер сообщил, что компания до конца года поставит Украине 33 тысячи "ударных систем" с ИИ в рамках нового контракта с Пентагоном.

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Программное обеспечение Auterion уже используется в украинских дронах, задействованных в боевых операциях против России, однако новое обязательство, по словам Маера в интервью FT, является "в 10 раз масштабнее".

Прямая речь Маера: "Мы уже поставили тысячи комплектов, а теперь отправляем десятки тысяч. Это беспрецедентно".

Детали: В последние недели Россия усилила авиационные удары, нередко применяя сотни беспилотников-камикадзе Shahed в одной атаке. Частота и масштаб обстрелов возросли, крупные города атакуют всё чаще.

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Что такое "ударные комплекты" Auterion?

Strike kits - это миниатюрные компьютеры Skynode, которые работают на ПО Auterion, оснащены камерой и радиомодулем. Они превращают управляемые вручную дроны в "вооружённые системы с ИИ", которые невозможно заглушить и которые могут отслеживать движущиеся цели на расстоянии до 1 км.

Маер пояснил, что поставки осуществляются в рамках пакета военной помощи США Украине. Контракт стоимостью около $50 миллионов заключён напрямую с Пентагоном. Это не часть "мегасделки" по дронам, о которой президент Зеленский упоминал на прошлой неделе после переговоров с Дональдом Трампом.

Тем не менее, по словам Маера, его компания является "пионером" сотрудничества США и Украины в сфере совместного производства.

Прямая речь Маера: "Это признание того, что опыт, полученный Украиной в условиях войны, важен. Это помощь Украине, но также и технология, которую хотят получить страны НАТО".

Детали: Он также отметил, что Auterion не конкурирует с украинской дроновой индустрией.

Прямая речь Маера: "У них великолепная дроновая отрасль. Мы предлагаем то, чего у них пока нет – решения, ориентированные на войну, в которых ключевую роль играет программное обеспечение".

Предыстория:

26 июля президент Зеленский поручил СНБО активнее привлекать внешнее финансирование на дроны.