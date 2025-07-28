У Дарницькому районі Києва восьмеро постраждалих внаслідок атаки ворожих БпЛА – ОВА
Понеділок, 28 липня 2025, 02:53
У ніч на 28 липня російські війська вчергове атакували Київ ударними безпілотниками. У результаті атаки у Дарницькому районі постраждали восьмеро людей.
Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко
Пряма мова: "Станом на зараз вже восьмеро постраждалих у Дарницькому районі. Серед них одна людина у тяжкому стані.".
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Деталі: За словами Ткаченка, у Дарницькому районі внаслідок ворожої атаки вибило вікна у житловій багатоповерхівці.
Передісторія:
- У Києві о 22:15 оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних БпЛА. Під час повітряної тривоги лунали звуки вибухів.