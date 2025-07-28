У Дарницькому районі Києва восьмеро постраждалих внаслідок атаки ворожих БпЛА – ОВА

У ніч на 28 липня російські війська вчергове атакували Київ ударними безпілотниками. У результаті атаки у Дарницькому районі постраждали восьмеро людей.

Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко

Пряма мова: "Станом на зараз вже восьмеро постраждалих у Дарницькому районі. Серед них одна людина у тяжкому стані.".

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Деталі: За словами Ткаченка, у Дарницькому районі внаслідок ворожої атаки вибило вікна у житловій багатоповерхівці.

Передісторія: