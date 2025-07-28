В Дарницком районе Киева восемь человек пострадали в результате атаки вражеских БпЛА – ОВА

В ночь на 28 июля российские войска в очередной раз атаковали Киев ударными беспилотниками. В результате атаки в Дарницком районе пострадали пять человек.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко

Прямая речь: "На данный момент уже восемь пострадавших в Дарницком районе. Среди них один человек в тяжелом состоянии".

Реклама:

Детали: По словам Ткаченко, в Дарницком районе в результате вражеской атаки выбило окна в жилом многоэтажном доме.

Предыстория: