Польща піднімала винищувачі через ракетні удари Росії по України
У ніч на 28 липня Польща піднімала авіацію для патрулювання свого повітряного простору на тлі ракетної атаки Росії на Україну.
Джерело: Оперативне командування Збройних Сил Польщі в соцмережі Х
Дослівно: "Для забезпечення безпеки польського повітряного простору Оперативний командувач Збройних сил Польщі розпочав усі необхідні процедури. Польські та союзницькі літаки, що перебували на чергуванні, були підняті в повітря, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки були приведені в стан максимальної готовності".
Деталі: Відомство повідомило, що ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору в районах, що прилягають до зони небезпеки.
"Оперативне командування здійснює моніторинг поточної ситуації, а підпорядковані сили і засоби залишаються у повній готовності до негайного реагування", – йдеться в офіційній заяві Міноборони Польщі.
Передісторія:
- У ніч на 28 липня російські окупаційні війська здійснили комбіновану атаку на Україну з використанням ударних безпілотників та ракет. У багатьох регіонах, зокрема в столиці, пролунали вибухи.