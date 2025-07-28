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Польща піднімала винищувачі через ракетні удари Росії по України

Іван Д'яконовПонеділок, 28 липня 2025, 06:31
Польща піднімала винищувачі через ракетні удари Росії по України
Фото: Getty Images

У ніч на 28 липня Польща піднімала авіацію для патрулювання свого повітряного простору на тлі ракетної атаки Росії на Україну.

Джерело: Оперативне командування Збройних Сил Польщі в соцмережі Х

Дослівно: "Для забезпечення безпеки польського повітряного простору Оперативний командувач Збройних сил Польщі розпочав усі необхідні процедури. Польські та союзницькі літаки, що перебували на чергуванні, були підняті в повітря, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки були приведені в стан максимальної готовності".

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Деталі: Відомство повідомило, що ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору в районах, що прилягають до зони небезпеки.

"Оперативне командування здійснює моніторинг поточної ситуації, а підпорядковані сили і засоби залишаються у повній готовності до негайного реагування", – йдеться в офіційній заяві Міноборони Польщі.

Передісторія:

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  • У ніч на 28 липня російські окупаційні війська здійснили комбіновану атаку на Україну з використанням ударних безпілотників та ракет. У багатьох регіонах, зокрема в столиці, пролунали вибухи. 

Польщаросійсько-українська війнаракетний удар
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