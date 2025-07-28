Польша поднимала истребители из-за ракетных ударов России по Украине
В ночь на 28 июля Польша поднимала авиацию для патрулирования своего воздушного пространства на фоне ракетной атаки России на Украину.
Источник: Оперативное командование Вооруженных Сил Польши в соцсети Х
Дословно: "Для обеспечения безопасности польского воздушного пространства Оперативный командующий Вооруженными силами Польши начал все необходимые процедуры. Польские и союзные самолеты, находившиеся на дежурстве, были подняты в воздух, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки были приведены в состояние максимальной готовности".
Детали: Ведомство сообщило, что эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства в районах, прилегающих к зоне опасности.
"Оперативное командование осуществляет мониторинг текущей ситуации, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", – говорится в официальном заявлении Минобороны Польши.
Предыстория:
- В ночь на 28 июля российские оккупационные войска осуществили комбинированную атаку на Украину с использованием ударных беспилотников и ракет. Во многих регионах, в частности в столице, прогремели взрывы.