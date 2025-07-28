ЗСУ знешкодили ще тисячу окупантів – Генштаб
Понеділок, 28 липня 2025, 07:11
Сили оборони за минулу добу відмінусували ще тисячу російських загарбників та понад 340 одиниць озброєння і військової техніки окупантів.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Telegram
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 28.07.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 1 050 250 (+1 000) осіб,
- танків – 11 061 (+4) од,
- бойових броньованих машин – 23 064 (+1) од,
- артилерійських систем – 30 826 (+4) од,
- РСЗВ – 1 450 (+1) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 48 393 (+235) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 56 596 (+103) од.
Дані уточнюються.