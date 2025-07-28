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ЗСУ знешкодили ще тисячу окупантів – Генштаб

Ірина БалачукПонеділок, 28 липня 2025, 07:11
ЗСУ знешкодили ще тисячу окупантів – Генштаб
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони за минулу добу відмінусували ще тисячу російських загарбників та понад 340 одиниць озброєння і військової техніки окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Telegram

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 28.07.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 1 050 250 (+1 000) осіб,
  • танків – 11 061 (+4) од,
  • бойових броньованих машин – 23 064 (+1) од,
  • артилерійських систем – 30 826 (+4) од,
  • РСЗВ – 1 450 (+1) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 48 393 (+235) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 56 596 (+103) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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