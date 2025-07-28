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ВСУ обезвредили еще тысячу оккупантов – Генштаб

Ирина БалачукПонедельник, 28 июля 2025, 07:11
ВСУ обезвредили еще тысячу оккупантов – Генштаб
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны за прошедшие сутки уничтожили еще тысячу российских захватчиков и более 340 единиц вооружения и военной техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Telegram

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 28.07.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 1 050 250 (+1 000) человек,
  • танков – 11 061 (+4) ед.,
  • боевых бронированных машин – 23 064 (+1) ед.,
  • артиллерийских систем – 30 826 (+4) ед.,
  • РСЗО – 1 450 (+1) ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 48 393 (+235) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 56 596 (+103) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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