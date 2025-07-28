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Окупанти били по Дніпропетровщині: вирували пожежі, 2 постраждалих  

Ірина БалачукПонеділок, 28 липня 2025, 07:49
Окупанти били по Дніпропетровщині: вирували пожежі, 2 постраждалих  
ФОТО З TELEGRAM СЕРГІЯ ЛИСАКА

Двоє людей, серед яких дитина, постраждали внаслідок російських обстрілів та атаки дронами по Дніпропетровщині уночі 28 липня.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова очільника області: "Нікопольщину російська армія атакувала безпілотниками і артилерією. Гучно було у райцентрі, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській, Покровській громадах. Постраждали двоє людей – 15-річна дівчинка та 49-річна жінка. Лікуватимуться амбулаторно".

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Деталі: В районі пошкоджено заклад освіти, багатоквартирний і 3 приватні будинки, 3 господарські споруди, лінію електропередач, вирувала пожежа.

 
Фото з Telegram Сергія ЛИсака

Також загарбники атакували FPV-дронами Межівську громаду Синельниківського району – понівечили сільськогосподарське підприємство, будівлю, що не експлуатується, адмінбудівлю та авто. Також горіла суха трава.

За словами Лисака, вночі захисники неба збили над Дніпропетровщиною 3 БпЛА.



 

Дніпропетровська областьбезпілотникиобстріл
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