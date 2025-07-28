Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область: бушевали пожары, 2 пострадавших

Два человека, среди которых ребенок, пострадали в результате российских обстрелов и атаки дронами по Днепропетровской области ночью 28 июля.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Никопольщину российская армия атаковала беспилотниками и артиллерией. Громко было в райцентре, Марганецкой, Мировской, Красногригорьевской, Покровской общинах. Пострадали два человека – 15-летняя девочка и 49-летняя женщина. Будут лечиться амбулаторно".

Реклама:

Детали: В районе повреждены учебное заведение, многоквартирный и 3 частных дома, 3 хозяйственные постройки, линия электропередач, бушевал пожар.

ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Также захватчики атаковали FPV-дронами Межевскую общину Синельниковского района – повредили сельскохозяйственное предприятие, не эксплуатируемое здание, админздание и автомобиль. Также горела сухая трава.

По словам Лысака, ночью защитники неба сбили над Днепропетровщиной 3 БпЛА.