По всій Україні лунала тривога – у небі були повітряні цілі

Влада оголошувала повітряну тривогу по всій території країни через зліт в Росії МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал". У небі фіксували повітряні цілі.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "УВАГА. Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К".

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Деталі: Через кілька хвилин Повітряні сили повідомили про швидкісні цілі на Київ, Житомир, Хмельницьку та Київську області.

Доповнено: О 8:20 сигнал тривоги скасували. Небезпека тривала близько 30 хв.

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