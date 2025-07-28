По всій Україні лунала тривога – у небі були повітряні цілі
Понеділок, 28 липня 2025, 08:22
Влада оголошувала повітряну тривогу по всій території країни через зліт в Росії МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал". У небі фіксували повітряні цілі.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram
Дослівно ПС: "УВАГА. Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К".
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Деталі: Через кілька хвилин Повітряні сили повідомили про швидкісні цілі на Київ, Житомир, Хмельницьку та Київську області.
Доповнено: О 8:20 сигнал тривоги скасували. Небезпека тривала близько 30 хв.
Передісторія:
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- Уночі 28 липня російські окупанти атакували Україну дронами і ракетами. Вибухи лунали у Києві та області, а також на Кіровоградщині.