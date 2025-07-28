По всей Украине звучала тревога – в небе были воздушные цели
Понедельник, 28 июля 2025, 08:22
Власти объявляли воздушную тревогу по всей территории страны из-за взлета в России МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал". В небе фиксировали воздушные цели.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "ВНИМАНИЕ. Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К".
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Детали: Через несколько минут Воздушные силы сообщили о скоростных целях на Киев, Житомир, Хмельницкую и Киевскую области.
Дополнено: В 8:20 сигнал тревоги отменили. Опасность продолжалась около 30 минут.
Предыстория:
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- Ночью 28 июля российские оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами. Взрывы раздавались в Киеве и области, а также в Кировоградской области.