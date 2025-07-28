По всей Украине звучала тревога – в небе были воздушные цели

Власти объявляли воздушную тревогу по всей территории страны из-за взлета в России МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал". В небе фиксировали воздушные цели.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "ВНИМАНИЕ. Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К".

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Детали: Через несколько минут Воздушные силы сообщили о скоростных целях на Киев, Житомир, Хмельницкую и Киевскую области.

Дополнено: В 8:20 сигнал тревоги отменили. Опасность продолжалась около 30 минут.

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