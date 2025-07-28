На фронті 158 зіткнень з ворогом, з них 57 на Покровському напрямку – Генштаб

З початку доби на фронті відбулося 158 бойових зіткнень. Російські окупанти завдали по позиціях українських військ і населених пунктах 86 авіаційних ударів, застосувавши 132 керовані авіаційні бомби.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 158 боєзіткнень.

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На Південно-Слобожанському напрямку агресор 7 разів атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Зелене, Фиголівка, Западне та в напрямку Петро-Іванівки.

На Куп’янському напрямку відбулося шість атак загарбників. Оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Радьківки, Голубівки та Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах Греківки та в напрямках Середнього, Григорівки й Шандриголового.

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На Сіверському напрямку захисники успішно зупинили дев’ять атак поблизу Серебрянки, Верхньокам’янського, Григорівки та в напрямку Сіверська.

На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення поблизу Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак у районах Олександро-Калинового, Русиного Яру, Торецька, Щербинівки та Яблунівки.

На Покровському напрямку захисники зупинили 57 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Мирноград, Новоекономічне, Разіне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Олексіївка, Полтавка, Котлине, а також у напрямках населених пунктів Покровськ, Білицьке, Новоукраїнка, Новопавлівка, Заповідне, Родинське.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 10 атак у районах населених пунктів Зелене Поле, Новодарівка, Піддубне, Мирне, та в напрямку Андріївки-Клевцового, Темирівки й Олександрограда.

Протягом минулої доби на Придніпровському напрямку ворог здійснив 5 спроб просунутись уперед у напрямку Придніпровського.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 8 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, одну гармату та одну радіолокаційну станцію противника.