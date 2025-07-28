На фронте 158 столкновений с врагом, из них 57 на Покровском направлении – Генштаб

С начала суток на фронте произошло 158 боевых столкновений. Российские оккупанты нанесли по позициям украинских войск и населенным пунктам 86 авиационных ударов, применив 132 управляемые авиационные бомбы.

Источник: Генштаб

Детали: В общей сложности, за прошедшие сутки зафиксировано 158 боеприкосновений.

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На Южно-Слобожанском направлении агрессор 7 раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Зеленое, Фиголовка, Западное и в направлении Петро-Ивановки.

На Купянском направлении произошло 6 атак захватчиков. Защитники остановили штурмовые действия противника в районах Радьковки, Голубовки и Богуславки.

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах Грековки и в направлениях Среднего, Григоровки и Шандриголового.

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На Северском направлении защитники успешно остановили 9 атак вблизи Серебрянки, Верхнекаменского, Григорьевки и в направлении Северска.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение вблизи Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 12 атак в районах Александро-Калинового, Русиного Яра, Торецкого, Щербиновки и Яблоновки.

На Покровском направлении защитники остановили 57 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Мирноград, Новоэкономическое, Разино, Миролюбовка, Лисовка, Зверевое, Удачное, Орехово, Алексеевка, Полтавка, Котлино, а также в направлениях населенных пунктов Покровск, Новопавловка Родинское.

На Новопавловском направлении противник совершил 10 атак в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Новодаровка, Поддубное, Мирное и в направлении Андреевки-Клевцового, Темировки и Александрограда.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг предпринял 5 попыток продвинуться вперед в направлении Приднепровского.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одну пушку и одну радиолокационную станцию противника.