Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На фронте 158 столкновений с врагом, из них 57 на Покровском направлении – Генштаб

Алена МазуренкоПонедельник, 28 июля 2025, 08:55
На фронте 158 столкновений с врагом, из них 57 на Покровском направлении – Генштаб
фото с Facebook Генштаба

С начала суток на фронте произошло 158 боевых столкновений. Российские оккупанты нанесли по позициям украинских войск и населенным пунктам 86 авиационных ударов, применив 132 управляемые авиационные бомбы.

Источник: Генштаб

Детали: В общей сложности, за прошедшие сутки зафиксировано 158 боеприкосновений.

Реклама:

На Южно-Слобожанском направлении агрессор 7 раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Зеленое, Фиголовка, Западное и в направлении Петро-Ивановки.

На Купянском направлении произошло 6 атак захватчиков. Защитники остановили штурмовые действия противника в районах Радьковки, Голубовки и Богуславки.

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах Грековки и в направлениях Среднего, Григоровки и Шандриголового.

РЕКЛАМА:

На Северском направлении защитники успешно остановили 9 атак вблизи Серебрянки, Верхнекаменского, Григорьевки и в направлении Северска.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение вблизи Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 12 атак в районах Александро-Калинового, Русиного Яра, Торецкого, Щербиновки и Яблоновки.

На Покровском направлении защитники остановили 57 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Мирноград, Новоэкономическое, Разино, Миролюбовка, Лисовка, Зверевое, Удачное, Орехово, Алексеевка, Полтавка, Котлино, а также в направлениях населенных пунктов Покровск, Новопавловка Родинское.

На Новопавловском направлении противник совершил 10 атак в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Новодаровка, Поддубное, Мирное и в направлении Андреевки-Клевцового, Темировки и Александрограда.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг предпринял 5 попыток продвинуться вперед в направлении Приднепровского.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одну пушку и одну радиолокационную станцию противника.

Генштаброссийско-украинская войнавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото В Одесской области дерево упало на палатку с подростками: 1 погибший и 4 пострадавших
фото Полиция показала последствия российской атаки в Киеве: пострадали 4 взрослых и 2-летний ребенок
Грэм: Переговоры с ХАМАС не приведут к прекращению войны
Обновлено, ВидеоВ Германии пассажирский поезд сошел с рельсов: трое погибших и 34 раненых
Урсула фон дер Ляйен рассказала подробности торгового соглашения с США
В Киеве шестой день подряд продолжаются акции протеста против закона о НАБУ и САП
Все новости...
Генштаб
Генштаб: на фронте за сутки произошло 118 боевых столкновений
122 боевых столкновения за сутки: Россия атакует дронами и авиацией по всей линии фронта – Генштаб
С начала суток на фронте произошло 153 боевых столкновения – Генштаб
Последние новости
10:14
Мировые фондовые рынки отреагировали на крупное торговое соглашение США и ЕС
10:01
Китай и США проведут переговоры по торговле в Стокгольме
09:56
футболАнглия в серии пенальти победила Испанию и второй раз подряд выиграла чемпионат Европы среди женщин
09:47
В Украине голубика продолжает дешеветь
09:37
ПВО обезвредила более 300 дронов и ракет врага, "Кинжалы" не достигли целей
09:27
текстО чем свидетельствуют последние изменения в украинской армии - наблюдение УП
09:21
Цены на нефть отреагировали на "самое масштабное" торговое соглашение между США и ЕС
09:17
обновлено В Украине звучала третья с начала суток тревога: снова взлетал МиГ и были пуски
09:09
Европейские лидеры прокомментировали рамочное торговое соглашение с США
09:00
фото В Одесской области дерево упало на палатку с подростками: 1 погибший и 4 пострадавших
Все новости...
Реклама:
Реклама: