Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Посол у Німеччині розповів, що Україна має отримати ще 11 систем ППО IRIS-T

Сергій Сидоренко, Ірина БалачукПонеділок, 28 липня 2025, 14:56
Посол у Німеччині розповів, що Україна має отримати ще 11 систем ППО IRIS-T
Система IRIS-T. Фото Getty images

Україна загалом замовила у Німеччини 18 систем IRIS-T SLM, 7 з них уже отримала, а ще 11 мають надійти пізніше, заявив посол України в Німеччині Олексій Макеєв.

Джерело: дипломат в інтерв’ю "Європейській правді"

Пряма мова Макеєва: "Всього замовили 18 систем IRIS-T SLM – було замовлення 12, плюс 4, плюс 2. Наразі ми отримали 7 з них".

Реклама:

Деталі: Він уточнив, що до кожної системи, яку зараз виробляють для України в Німеччині, входять три пускові установки SLM, тобто середньої дальності, і дві пускові SLS, тобто короткої дальності.

"Це – єдиний комплекс", – підкреслив посол.

На питання щодо систем ППО Patriot та того, скільки Україна розраховує отримати завдяки німецькій підтримці, посол зазначив, що ця кількість зараз змінюється.

РЕКЛАМА:

"Ми спершу звернулися до німців з проханням купити для нас в Сполучених Штатах дві системи. Після зустрічі в Рамштайні публічно прозвучало, що партнери намагаються знайти 5 систем. Втім, насправді нам потрібно 10 і більше", – сказав Макеєв.

Він уточнив, що 5 чи 10 систем – це про загальний пул європейських країн, які взялися допомогти Україні. 

"Думаю, стане відомо, хто скільки профінансував. І передусім йдеться про замовлення, тобто виробництво. Утім, можливо хтось погодиться віддати наявну систему раніше, щоби потім отримати з виробництва нову", – підсумував посол.

Як відомо, з початку правління німецького уряду на чолі з Фрідріхом Мерцом Німеччина більше не оприлюднює інформацію про нові поставки зброї Україні. Офіційний Київ також не розкриває дані про отриману німецьку допомогу.

Передісторія:

Детальніше читайте інтерв'ю із послом: "Україна хоче не лише отримувати допомогу Німеччини. Нам є що їм запропонувати"

НімеччинаППОдопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоСиловики, які втекли від режиму Лукашенка, вважають, що він і КДБ причетні до вбивства Шеремета
Робота проукраїнських хакерів: "Аерофлот" скасував майже 50 рейсів через збій
Держспецзв’язку замовив позашляховики по 3 мільйони
Громадські організації та ЗМІ вимагають відновити трансляції засідань Верховної Ради
Україна вперше імпортувала газ з Азербайджану новим маршрутом
фото На Одещині дерево упало на намет з підлітками: 1 загиблий і 4 постраждалих
Усі новини...
Німеччина
Посол у Берліні про НАБУ і САП: Німеччина не буде заплющувати очі на питання антикорупції
Посол у Німеччині: Берлін стає відкритішим до членства України в НАТО
У Німеччині пасажирський потяг зійшов з рейок: троє загиблих і 34 поранених
Останні новини
15:37
Розчарований Трамп обіцяє скоротити 50-денний дедлайн Путіну на укладання миру
15:34
Уряд похвалився, що пришвидшив відновлення електро- та газотранспортної інфраструктури
15:31
Литва планує посилити ППО на кордонах після інцидентів з дронами
15:26
Цьогоріч в Україні зростає попит на китайські авто: які моделі найпопулярніші
15:24
Причиною глобального збою Starlink були технічні роботи
15:22
Акції газових компаній США злетіли після угоди з ЄС
15:21
Мовна омбудсменка заявила про потребу заборонити законом публічне виконання музики російською
15:17
За час воєнного стану бізнес взяв 325,5 мільярдів гривень доступних кредитів
15:15
Кілька музичних гуртів залишають Spotify через інвестиції засновника в оборонку та підтримку України
15:10
Росія штовхає Білорусь до економічного передсмертного стану – розвідка
Усі новини...
Реклама:
Реклама: