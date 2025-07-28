Посол у Німеччині розповів, що Україна має отримати ще 11 систем ППО IRIS-T

Україна загалом замовила у Німеччини 18 систем IRIS-T SLM, 7 з них уже отримала, а ще 11 мають надійти пізніше, заявив посол України в Німеччині Олексій Макеєв.

Джерело: дипломат в інтерв’ю "Європейській правді"

Пряма мова Макеєва: "Всього замовили 18 систем IRIS-T SLM – було замовлення 12, плюс 4, плюс 2. Наразі ми отримали 7 з них".

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Деталі: Він уточнив, що до кожної системи, яку зараз виробляють для України в Німеччині, входять три пускові установки SLM, тобто середньої дальності, і дві пускові SLS, тобто короткої дальності.

"Це – єдиний комплекс", – підкреслив посол.

На питання щодо систем ППО Patriot та того, скільки Україна розраховує отримати завдяки німецькій підтримці, посол зазначив, що ця кількість зараз змінюється.

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"Ми спершу звернулися до німців з проханням купити для нас в Сполучених Штатах дві системи. Після зустрічі в Рамштайні публічно прозвучало, що партнери намагаються знайти 5 систем. Втім, насправді нам потрібно 10 і більше", – сказав Макеєв.

Він уточнив, що 5 чи 10 систем – це про загальний пул європейських країн, які взялися допомогти Україні.

"Думаю, стане відомо, хто скільки профінансував. І передусім йдеться про замовлення, тобто виробництво. Утім, можливо хтось погодиться віддати наявну систему раніше, щоби потім отримати з виробництва нову", – підсумував посол.

Як відомо, з початку правління німецького уряду на чолі з Фрідріхом Мерцом Німеччина більше не оприлюднює інформацію про нові поставки зброї Україні. Офіційний Київ також не розкриває дані про отриману німецьку допомогу.

Передісторія:

У ЗМІ просочувалась інформація з непублічним переліком озброєння, яке Україна хотіла б отримати від Німеччини як військову допомогу. У списку були чотири нові вогневі установки типу IRIS-T.

У червні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що німецька сторона надасть Україні додаткову військову допомогу на суму 1,9 мільярда євро.

Детальніше читайте інтерв'ю із послом: "Україна хоче не лише отримувати допомогу Німеччини. Нам є що їм запропонувати"