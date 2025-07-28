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Посол в Германии рассказал, что Украина должна получить еще 11 систем ПВО IRIS-T  

Сергей Сидоренко, Ирина БалачукПонедельник, 28 июля 2025, 14:56
Посол в Германии рассказал, что Украина должна получить еще 11 систем ПВО IRIS-T  
Система IRIS-T. Фото Getty images

Украина в общем заказала у Германии 18 систем IRIS-T SLM, 7 из них уже получила, а еще 11 должны поступить позже, заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев.

Источник: дипломат в интервью "Европейской правде"

Прямая речь Макеева: "Всего заказали 18 систем IRIS-T SLM – был заказ на 12, плюс 4, плюс 2. Сейчас мы получили 7 из них".

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Детали: Он уточнил, что в каждую систему, которую сейчас производят для Украины в Германии, входят три пусковые установки SLM, то есть средней дальности, и две пусковые SLS, то есть короткой дальности.

"Это – единый комплекс", – подчеркнул посол.

На вопрос о системах ПВО Patriot и о том, сколько Украина рассчитывает получить благодаря немецкой поддержке, посол отметил, что это количество сейчас меняется.

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"Мы сначала обратились к немцам с просьбой купить для нас в Соединенных Штатах две системы. После встречи в Рамштайне публично прозвучало, что партнеры пытаются найти 5 систем. Впрочем, на самом деле нам нужно 10 и более", – сказал Макеев.

Он уточнил, что 5 или 10 систем – это общий пул европейских стран, которые взялись помочь Украине.

"Думаю, станет известно, кто сколько профинансировал. И прежде всего речь идет о заказе, то есть производстве. Впрочем, возможно кто-то согласится отдать имеющуюся систему раньше, чтобы потом получить с производства новую", – подытожил посол.

Как известно, с начала правления немецкого правительства во главе с Фридрихом Мерцем Германия больше не обнародует информацию о новых поставках оружия Украине. Официальный Киев также не раскрывает данные о полученной немецкой помощи.

Предыстория:

Подробнее читайте в интервью с послом: "Украина хочет не только получать помощь Германии. Нам есть что им предложить"

ГерманияПВОпомощь Украине
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