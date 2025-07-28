Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Розчарований Трамп обіцяє скоротити 50-денний дедлайн Путіну на укладання миру

Ірина Кутєлєва, Валентина РоманенкоПонеділок, 28 липня 2025, 15:37
Розчарований Трамп обіцяє скоротити 50-денний дедлайн Путіну на укладання миру
Дональд Трамп. фото Getty Images

Американський президент Дональд Трамп заявив, що скоротить 50-денний дедлайн, який він раніше встановив для володаря Кремля Володимира Путіна для досягнення мирної угоди у розв’язаній РФ війні проти України.

Джерело: Трамп перед зустріччю з британським прем’єром Кіром Стармером у шотландському Торнбері, цитує "Європейська правда"

Деталі: Президент США вкотре висловив своє невдоволення діями Путіна, зокрема тим, що його армія продовжує атакувати ракетами українські міста.

Реклама:

Пряма мова: "Ми проводили перемовини багато разів…однак президент Путін виходить і запускає ракети по деяких містах, наприклад, по Києву, вбиваючи багато людей…я дуже розчарований президентом Путіним".

Деталі: Потім він сказав, що скоротить "ті 50 днів, які я йому дав до меншої кількості, оскільки я знаю відповідь на питання, що станеться далі".

Як відомо, з часу озвучення заяви про 50 днів минуло два тижні.

РЕКЛАМА:

Путін не коментував ці заяви Трампа.

Передісторія:

Читайте також: Трамп відновлює допомогу ЗСУ, але чи надовго? Що впливає на політику США щодо України.

переговориТрампПутінвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоСиловики, які втекли від режиму Лукашенка, вважають, що він і КДБ причетні до вбивства Шеремета
Робота проукраїнських хакерів: "Аерофлот" скасував майже 50 рейсів через збій
Держспецзв’язку замовив позашляховики по 3 мільйони
Громадські організації та ЗМІ вимагають відновити трансляції засідань Верховної Ради
Україна вперше імпортувала газ з Азербайджану новим маршрутом
фото На Одещині дерево упало на намет з підлітками: 1 загиблий і 4 постраждалих
Усі новини...
переговори
Війна РФ проти України: у Туреччині кажуть про потенційний "саміт лідерів"
Зеленський: "Нам потрібне закінчення війни, воно починається з зустрічі лідерів"
Ердоган працюватиме для зустрічі Путіна й Зеленського у Стамбулі
Останні новини
15:37
Розчарований Трамп обіцяє скоротити 50-денний дедлайн Путіну на укладання миру
15:34
Уряд похвалився, що пришвидшив відновлення електро- та газотранспортної інфраструктури
15:31
Литва планує посилити ППО на кордонах після інцидентів з дронами
15:26
Цьогоріч в Україні зростає попит на китайські авто: які моделі найпопулярніші
15:24
Причиною глобального збою Starlink були технічні роботи
15:22
Акції газових компаній США злетіли після угоди з ЄС
15:21
Мовна омбудсменка заявила про потребу заборонити законом публічне виконання музики російською
15:17
За час воєнного стану бізнес взяв 325,5 мільярдів гривень доступних кредитів
15:15
Кілька музичних гуртів залишають Spotify через інвестиції засновника в оборонку та підтримку України
15:10
Росія штовхає Білорусь до економічного передсмертного стану – розвідка
Усі новини...
Реклама:
Реклама: