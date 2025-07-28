Розчарований Трамп обіцяє скоротити 50-денний дедлайн Путіну на укладання миру
Американський президент Дональд Трамп заявив, що скоротить 50-денний дедлайн, який він раніше встановив для володаря Кремля Володимира Путіна для досягнення мирної угоди у розв’язаній РФ війні проти України.
Джерело: Трамп перед зустріччю з британським прем’єром Кіром Стармером у шотландському Торнбері, цитує "Європейська правда"
Деталі: Президент США вкотре висловив своє невдоволення діями Путіна, зокрема тим, що його армія продовжує атакувати ракетами українські міста.
Пряма мова: "Ми проводили перемовини багато разів…однак президент Путін виходить і запускає ракети по деяких містах, наприклад, по Києву, вбиваючи багато людей…я дуже розчарований президентом Путіним".
Деталі: Потім він сказав, що скоротить "ті 50 днів, які я йому дав до меншої кількості, оскільки я знаю відповідь на питання, що станеться далі".
Як відомо, з часу озвучення заяви про 50 днів минуло два тижні.
Путін не коментував ці заяви Трампа.
Передісторія:
- 14 липня Трамп пригрозив ввести "жорсткі мита" в розмірі "близько 100%" на російські товари, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто угоди про припинення війни в Україні.
- Перед тим президент США чи не вперше висловив сумнів, що правитель РФ "прагне миру", та сказав, що Путін говорить "багато нісенітниць".
- Він також підтвердив, що має намір відправити Україні різні типи озброєння, зокрема й Patriot, які будуть "повністю оплачені".
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