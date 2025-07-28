Разочарованный Трамп обещает сократить 50-дневный дедлайн Путину на заключение мира

Американский президент Дональд Трамп заявил, что сократит 50-дневный дедлайн, который он ранее установил для лидера Кремля Владимира Путина для достижения мирного соглашения в развязанной РФ войне против Украины.

Источник: Трамп перед встречей с британским премьером Киром Стармером в шотландском Торнбери, цитирует "Европейская правда"

Детали: Президент США в очередной раз выразил свое недовольство действиями Путина, в частности тем, что его армия продолжает атаковать ракетами украинские города.

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Прямая речь: "Мы проводили переговоры много раз... однако президент Путин выходит и запускает ракеты по некоторым городам, например, по Киеву, убивая много людей... я очень разочарован президентом Путиным".

Детали: Затем он сказал, что сократит "те 50 дней, которые я ему дал до меньшего количества, поскольку я знаю ответ на вопрос, что произойдет дальше".

Как известно, со времени озвучивания заявления о 50 днях прошло две недели.

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Путин не комментировал эти заявления Трампа.

Предыстория:

14 июля Трамп пригрозил ввести "жесткие пошлины" в размере "около 100%" на российские товары, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении войны в Украине.

Перед этим президент США едва ли не впервые выразил сомнение, что правитель РФ "стремится к миру", и сказал, что Путин говорит "много бессмыслицы".

Он также подтвердил, что намерен отправить Украине различные типы вооружения, в том числе Patriot, которые будут "полностью оплачены".

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