Разочарованный Трамп обещает сократить 50-дневный дедлайн Путину на заключение мира
Американский президент Дональд Трамп заявил, что сократит 50-дневный дедлайн, который он ранее установил для лидера Кремля Владимира Путина для достижения мирного соглашения в развязанной РФ войне против Украины.
Источник: Трамп перед встречей с британским премьером Киром Стармером в шотландском Торнбери, цитирует "Европейская правда"
Детали: Президент США в очередной раз выразил свое недовольство действиями Путина, в частности тем, что его армия продолжает атаковать ракетами украинские города.
Прямая речь: "Мы проводили переговоры много раз... однако президент Путин выходит и запускает ракеты по некоторым городам, например, по Киеву, убивая много людей... я очень разочарован президентом Путиным".
Детали: Затем он сказал, что сократит "те 50 дней, которые я ему дал до меньшего количества, поскольку я знаю ответ на вопрос, что произойдет дальше".
Как известно, со времени озвучивания заявления о 50 днях прошло две недели.
Путин не комментировал эти заявления Трампа.
Предыстория:
- 14 июля Трамп пригрозил ввести "жесткие пошлины" в размере "около 100%" на российские товары, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении войны в Украине.
- Перед этим президент США едва ли не впервые выразил сомнение, что правитель РФ "стремится к миру", и сказал, что Путин говорит "много бессмыслицы".
- Он также подтвердил, что намерен отправить Украине различные типы вооружения, в том числе Patriot, которые будут "полностью оплачены".
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