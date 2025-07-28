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Трамп: Новий дедлайн для Путіна – 10-12 днів

Ірина Кутєлєва, Олександр ШумілінПонеділок, 28 липня 2025, 16:36
Трамп: Новий дедлайн для Путіна – 10-12 днів
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп озвучив новий дедлайн для кремлівського правителя Владіміра Путіна для врегулювання розв’язаної ним війни проти України.

Джерело: "Європейська правда", яка наводить слова американського президента на зустрічі з британським прем’єром Кіром Стармером у шотландському Торнбері

Деталі: За словами Трампа, новий дедлайн становитиме "приблизно 10-12 днів від сьогодні (до 6-8 серпня - ред.)".

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"Немає причин чекати...у ці 50 днів я хотів бути щедрими, але ми просто не бачимо жодного прогресу", – зазначив Трамп.

Перед цим Трамп заявив про своє розчарування Путіним та пообіцяв скоротити встановлений для нього дедлайн у 50 днів для встановлення миру в Україні.

Раніше цього місяця Трамп пригрозив ввести "жорсткі мита" в розмірі "близько 100%" на російські товари, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто угоди про припинення війни в Україні.

ТрампПутін
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Трамп: Новий дедлайн для Путіна – 10-12 днів
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