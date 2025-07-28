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Трамп: Новый дедлайн для Путина – 10-12 дней

Ирина Кутелева, Александр ШумилинПонедельник, 28 июля 2025, 16:36
Трамп: Новый дедлайн для Путина – 10-12 дней
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп озвучил новый дедлайн для кремлевского правителя Владимира Путина для урегулирования развязанной им войны против Украины.

Источник: "Европейская правда", которая приводит слова американского президента на встрече с британским премьером Киром Стармером в шотландском Торнбери

Детали: По словам Трампа, новый дедлайн составит "примерно 10-12 дней с сегодняшнего дня (до 6-8 августа - ред.)".

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"Нет причин ждать... в эти 50 дней я хотел быть щедрым, но мы просто не видим никакого прогресса", – отметил Трамп.

Перед этим Трамп заявил о своем разочаровании Путиным и пообещал сократить установленный для него дедлайн в 50 дней для установления мира в Украине.

Ранее в этом месяце Трамп пригрозил ввести "жесткие пошлины" в размере "около 100%" на российские товары, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении войны в Украине.

ТрампПутин
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