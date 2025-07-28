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Російський прикордонний корабель зайшов у води Естонії й пробув там 35 хвилин

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцПонеділок, 28 липня 2025, 17:39
Російський прикордонний корабель зайшов у води Естонії й пробув там 35 хвилин
Ілюстративне фото: Getty Images

Головний штаб Сил оборони Естонії заявив, що прикордонний корабель РФ без дозволу зайшов у територіальні води Естонії та перебував там протягом 35 хвилин. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ERR

Деталі: Інцидент трапився 26 липня на схід від острова Вайндлоо. Військово-морські сили Естонії стежили за ситуацією, ідентифікували корабель і встановили факт порушення кордону.

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Згідно із законом про державний кордон Естонії, іноземному військовому кораблю дозволено проходжувати через територіальні води країни, здійснюючи мирний прохід. Для цього необхідно повідомити МЗС Естонії за 48 годин до проходу. Російський прикордонний корабель цього не зробив.

28 липня до Міністерства закордонних справ Естонії викликали тимчасового повіреного у справах РФ у зв’язку з інцидентом.

Російському дипломату висловили протест та вручили офіційну ноту щодо порушення морського кордону Естонії.

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"Порушення морського кордону Естонії Росією є серйозним і неприйнятним інцидентом. Це повідомлення було також передано тимчасовому повіреному в справах Російської Федерації", – заявив міністр закордонних справ Маргус Тсахкна.

Нагадаємо:

  • У травні ВМС Естонії намагалися зупинити танкер Jaguar, який проходив через міжнародні води Фінської затоки в напрямку порту Приморськ. Судно належало до "тіньового флоту" РФ.
  • За наявними даними, екіпаж танкера відмовився виконати вказівки естонських прикордонників, однак судно залишило економічні води Естонії.
  • Також у відповідь на дії естонських військових Росія направила винищувач, який, за повідомленням естонської армії, порушив повітряний простір країни.
  • Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна тоді заявляв, що інцидент вказує на те, що Росія готова захищати свій "тіньовий флот".

РосіяЕстонія
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