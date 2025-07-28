Российский пограничный корабль зашел в воды Эстонии и пробыл там 35 минут

Главный штаб Сил обороны Эстонии заявил, что пограничный корабль РФ без разрешения зашел в территориальные воды Эстонии и находился там в течение 35 минут.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ERR

Детали: Инцидент произошел 26 июля к востоку от острова Вайндлоо. Военно-морские силы Эстонии следили за ситуацией, идентифицировали корабль и установили факт нарушения границы.

Реклама:

Согласно закону о государственной границе Эстонии, иностранному военному кораблю разрешено проходить через территориальные воды страны, осуществляя мирный проход. Для этого необходимо уведомить МИД Эстонии за 48 часов до прохода. Российский пограничный корабль этого не сделал.

28 июля в Министерство иностранных дел Эстонии вызвали временного поверенного по делам РФ в связи с инцидентом.

Российскому дипломату выразили протест и вручили официальную ноту о нарушении морской границы Эстонии.

РЕКЛАМА:

"Нарушение морской границы Эстонии Россией является серьезным и неприемлемым инцидентом. Это сообщение было также передано временному поверенному по делам Российской Федерации", – заявил министр иностранных дел Маргус Тсахкна.

Напомним: