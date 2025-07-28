Ердоган сподівається накрити для України і РФ "переговорний стіл", який завершить війну
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив сподівання, що найближчим часом будуть організовані переговори між Україною та РФ, результатом яких стане припинення війни.
Джерело: Ердоган по завершенню засідання турецького уряду, його заяву наводить Milliyet, пише "Європейська правда"
Деталі: У контексті переговорів між Україною та РФ, що проходили у Стамбулі, Ердоган зазначив, що Туреччина активізувала свої зусилля з мирної дипломатії.
"З першого дня ми дотримуємося збалансованої, справедливої та мирної політики у війні між Росією та Україною", – сказав він.
Турецький президент наголосив, що розв’язана РФ війна має завершитись, а також висловив готовність організувати зустріч Україна-РФ на рівні глав держав.
"Щире бажання Туреччини полягає в тому, щоб так само, як переговорний стіл був накритий в Стамбулі, в недалекому майбутньому в Туреччині був організований стіл для переговорів про мир, і ця кривава війна закінчилася", – додав Ердоган.
Як відомо, у Стамбулі в середу, 23 липня, відбулась уже третя зустріч представників України та Росії, спрямована на пошук "мирного врегулювання". Перший раунд переговорів між Україною та РФ відбувся в Стамбулі 16 травня цього року, другий – 2 червня.
На брифінгу за підсумками зустрічі позаштатний радник голови Офісу президента Олександр Бевз заявив, що українська сторона під час зустрічі з російською делегацією у Стамбулі знову запропонувала провести зустріч на рівні лідерів протягом серпня.