Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ердоган сподівається накрити для України і РФ "переговорний стіл", який завершить війну

Ірина Кутєлєва, Олександр ШумілінПонеділок, 28 липня 2025, 18:13
Ердоган сподівається накрити для України і РФ переговорний стіл, який завершить війну
Фото: Getty Images

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив сподівання, що найближчим часом будуть організовані переговори між Україною та РФ, результатом яких стане припинення війни.

Джерело: Ердоган по завершенню засідання турецького уряду, його заяву наводить Milliyet, пише "Європейська правда"

Деталі: У контексті переговорів між Україною та РФ, що проходили у Стамбулі, Ердоган зазначив, що Туреччина активізувала свої зусилля з мирної дипломатії.

Реклама:

"З першого дня ми дотримуємося збалансованої, справедливої та мирної політики у війні між Росією та Україною", – сказав він.

Турецький президент наголосив, що розв’язана РФ війна має завершитись, а також висловив готовність організувати зустріч Україна-РФ на рівні глав держав.

"Щире бажання Туреччини полягає в тому, щоб так само, як переговорний стіл був накритий в Стамбулі, в недалекому майбутньому в Туреччині був організований стіл для переговорів про мир, і ця кривава війна закінчилася", – додав Ердоган.

РЕКЛАМА:

Як відомо, у Стамбулі в середу, 23 липня, відбулась уже третя зустріч представників України та Росії, спрямована на пошук "мирного врегулювання". Перший раунд переговорів між Україною та РФ відбувся в Стамбулі 16 травня цього року, другий – 2 червня.

На брифінгу за підсумками зустрічі позаштатний радник голови Офісу президента Олександр Бевз заявив, що українська сторона під час зустрічі з російською делегацією у Стамбулі знову запропонувала провести зустріч на рівні лідерів протягом серпня.

Ердоганвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп: Новий дедлайн для Путіна – 10-12 днів
фотоСиловики, які втекли від режиму Лукашенка, вважають, що він і КДБ причетні до вбивства Шеремета
Робота проукраїнських хакерів: "Аерофлот" скасував майже 50 рейсів через збій
Держспецзв’язку замовив позашляховики по 3 мільйони
Громадські організації та ЗМІ вимагають відновити трансляції засідань Верховної Ради
Україна вперше імпортувала газ з Азербайджану новим маршрутом
Усі новини...
Ердоган
У Ердогана пояснили, що він хоче організувати зустріч Путіна й Зеленського
Ердоган працюватиме для зустрічі Путіна й Зеленського у Стамбулі
Ердоган після розмови з Путіним: Туреччина готова прийняти третій раунд переговорів України та РФ
Останні новини
18:51
Через атаку дрона на Харківщині загинув чоловік, ще один постраждав
18:41
Південна Корея пропонує США партнерство в суднобудуванні, щоб уникнути мит Трампа
18:31
відеоСкандал у дитячому боксі: тренер накинувся на рефері просто на рингу під час чемпіонату Європи
18:28
На Житомирщині під час пологів померла дитина: лікаря підозрюють у недбальстві
18:27
Олігарх-втікач Плахотнюк готовий до екстрадиції в Молдову – адвокат
18:13
Ердоган сподівається накрити для України і РФ "переговорний стіл", який завершить війну
17:57
Ляшко: Першу в Україні програму підготовки терапевтів мови і мовлення завершили 20 фахівців
17:51
Генштаб ЗСУ: На фронті 90 боїв за день, найбільше на Покровському напрямку
17:51
Microsoft припинив надавати послуги індійській Nayara Energy з часткою "Роснефті"
17:46
Влада розповіла, чим зможе допомогти постраждалим від посухи аграріям
Усі новини...
Реклама:
Реклама: