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Эрдоган надеется накрыть для Украины и РФ "переговорный стол", который завершит войну

Ирина Кутелева, Александр ШумилинПонедельник, 28 июля 2025, 18:13
Эрдоган надеется накрыть для Украины и РФ переговорный стол, который завершит войну
Фото: Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что в ближайшее время будут организованы переговоры между Украиной и РФ, результатом которых станет прекращение войны.

Источник: Эрдоган по завершении заседания турецкого правительства, его заявление приводит Milliyet, пишет "Европейская правда"

Детали: В контексте переговоров между Украиной и РФ, проходивших в Стамбуле, Эрдоган отметил, что Турция активизировала свои усилия по мирной дипломатии.

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"С первого дня мы придерживаемся сбалансированной, справедливой и мирной политики в войне между Россией и Украиной", — сказал он.

Турецкий президент подчеркнул, что развязанная РФ война должна закончиться, а также выразил готовность организовать встречу Украина-РФ на уровне глав государств.

"Искреннее желание Турции заключается в том, чтобы так же, как переговорный стол был накрыт в Стамбуле, в недалеком будущем в Турции был организован стол для переговоров о мире, и эта кровавая война закончилась", – добавил Эрдоган.

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Как известно, в Стамбуле в среду, 23 июля, состоялась уже третья встреча представителей Украины и России, направленная на поиск "мирного урегулирования". Первый раунд переговоров между Украиной и РФ состоялся в Стамбуле 16 мая этого года, второй – 2 июня.

На брифинге по итогам встречи внештатный советник главы Офиса президента Александр Бевз заявил, что украинская сторона во время встречи с российской делегацией в Стамбуле снова предложила провести встречу на уровне лидеров в течение августа.

Эрдоганвойна
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