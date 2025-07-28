Через атаку дрона на Харківщині загинув чоловік, ще один постраждав

Російські війська увечері 28 липня атакували дроном село Великі Проходи на Харківщині, один чоловік загинув, ще один постраждав.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "Ворог атакував безпілотником Дергачівську громаду. Близько 17.00 російський FPV-дрон поцілив в автомобіль у с. Великі Проходи.

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Внаслідок удару загинув 75-річний чоловік. Ще один чоловік постраждав, його госпіталізували. Медики надають усю необхідну допомогу".