Через атаку дрона на Харківщині загинув чоловік, ще один постраждав
Понеділок, 28 липня 2025, 18:51
Російські війська увечері 28 липня атакували дроном село Великі Проходи на Харківщині, один чоловік загинув, ще один постраждав.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Пряма мова: "Ворог атакував безпілотником Дергачівську громаду. Близько 17.00 російський FPV-дрон поцілив в автомобіль у с. Великі Проходи.
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Внаслідок удару загинув 75-річний чоловік. Ще один чоловік постраждав, його госпіталізували. Медики надають усю необхідну допомогу".