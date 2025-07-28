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Из-за атаки дрона на Харьковщине погиб мужчина, еще один пострадал

Татьяна ОлейникПонедельник, 28 июля 2025, 18:51
Из-за атаки дрона на Харьковщине погиб мужчина, еще один пострадал
Фото - getty images

Российские войска вечером 28 июля атаковали дроном село Большие Проходы на Харьковщине, один человек погиб, еще один пострадал.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "Враг атаковал беспилотником Дергачевскую громаду. Около 17.00 российский FPV-дрон попал в автомобиль в с. Большие Проходы.

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В результате удара погиб 75-летний мужчина. Еще один человек пострадал, его госпитализировали. Медики оказывают всю необходимую помощь".

Харьковская область
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