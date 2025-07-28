Росія атакувала Сумщину: поранені двоє людей, зруйновані будинки та торгові приміщення
28 липня внаслідок чергових російських обстрілів Сумської області поранення дістали двоє чоловіків 45 та 66 років.
Джерело: голова Сумської ОВА Олег Григоров
Деталі: Зазначається, що близько 6 ранку в Краснопільській громаді російський дрон атакував 45-річного чоловіка, який виводив корову на пасовище. Він зазнав тяжких поранень і госпіталізований у важкому стані.
Згодом під час обстрілу з реактивних систем залпового вогню у Середино-Будській громаді постраждав 66-річний чоловік. У момент атаки він перебував у квартирі. Його з численними опіками доправили до лікарні.
У громаді також зафіксували пошкодження багатоповерхового житлового будинку та торгових приміщень. Окрім того, внаслідок прямого влучання керованої авіабомби згорів один із житлових будинків.
Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
Також голова ОВА закликав мешканців прикордонних районів не ігнорувати сигнали тривоги та евакуюватися.