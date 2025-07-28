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Росія атакувала Сумщину: поранені двоє людей, зруйновані будинки та торгові приміщення

Анастасія ПроцПонеділок, 28 липня 2025, 19:12
Росія атакувала Сумщину: поранені двоє людей, зруйновані будинки та торгові приміщення
фото: Сумська ОВА

28 липня внаслідок чергових російських обстрілів Сумської області поранення дістали двоє чоловіків 45 та 66 років.

Джерело: голова Сумської ОВА Олег Григоров

Деталі: Зазначається, що близько 6 ранку в Краснопільській громаді російський дрон атакував 45-річного чоловіка, який виводив корову на пасовище. Він зазнав тяжких поранень і госпіталізований у важкому стані.

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Згодом під час обстрілу з реактивних систем залпового вогню у Середино-Будській громаді постраждав 66-річний чоловік. У момент атаки він перебував у квартирі. Його з численними опіками доправили до лікарні.

У громаді також зафіксували пошкодження багатоповерхового житлового будинку та торгових приміщень. Окрім того, внаслідок прямого влучання керованої авіабомби згорів один із житлових будинків.

Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

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Також голова ОВА закликав мешканців прикордонних районів не ігнорувати сигнали тривоги та евакуюватися.

Сумська областьросійсько-українська війна
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