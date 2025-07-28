Россия атаковала Сумскую область: ранены два человека, разрушены дома и торговые помещения

28 июля в результате очередных российских обстрелов Сумской области ранения получили двое мужчин 45 и 66 лет.

Источник: председатель Сумской ОВА Олег Григоров

Детали: Отмечается, что около 6 утра в Краснопольской громаде российский дрон атаковал 45-летнего мужчину, который выводил корову на пастбище. Он получил тяжелые ранения и госпитализирован в тяжелом состоянии.

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Впоследствии во время обстрела из реактивных систем залпового огня в Середино-Будской громаде пострадал 66-летний мужчина. В момент атаки он находился в квартире. Его с многочисленными ожогами доставили в больницу.

В громаде также зафиксировали повреждения многоэтажного жилого дома и торговых помещений. Кроме того, в результате прямого попадания управляемой авиабомбы сгорел один из жилых домов.

Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

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Также председатель ОВА призвал жителей приграничных районов не игнорировать сигналы тревоги и эвакуироваться.