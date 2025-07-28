Сенатор Грем вважає, що Путін помилився у своїх очікуваннях щодо Трампа
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем прокоментував нещодавні заяви Дональда Трампа щодо війни Росії проти України, сказавши, що глава Кремля Володимир Путін серйозно прорахувався у своєму ставленні до чинного президента США.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Грема в Х
Деталі: Його коментар стосувався заяви Трампа про те, що він скоротить дедлайн для Путіна для врегулювання розв’язаної ним війни проти України.
Грем зазначив, що останні дії РФ свідчать про "відсутність реального бажання сісти за стіл переговорів".
"Путін серйозно прорахувався щодо президента Трампа. Я сподіваюся, що такі країни, як Китай, Індія та Бразилія, які підтримують військову машину Путіна, скоро заплатять за це давно назрілу ціну", – підкреслив він.
Сенатор також додав, що Конгрес готовий, переважною більшістю голосів обох партій, "допомогти президенту Трампу в його зусиллях щодо повернення сторін за стіл переговорів".
Нагадаємо:
- Трамп заявив про своє розчарування Путіним та пообіцяв скоротити встановлений для нього дедлайн у 50 днів для встановлення миру в Україні.
- За його словами, новий дедлайн становитиме "приблизно 10-12 днів від сьогодні".