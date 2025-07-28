Сенатор Грем вважає, що Путін помилився у своїх очікуваннях щодо Трампа

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем прокоментував нещодавні заяви Дональда Трампа щодо війни Росії проти України, сказавши, що глава Кремля Володимир Путін серйозно прорахувався у своєму ставленні до чинного президента США.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Грема в Х

Деталі: Його коментар стосувався заяви Трампа про те, що він скоротить дедлайн для Путіна для врегулювання розв’язаної ним війни проти України.

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Грем зазначив, що останні дії РФ свідчать про "відсутність реального бажання сісти за стіл переговорів".

"Путін серйозно прорахувався щодо президента Трампа. Я сподіваюся, що такі країни, як Китай, Індія та Бразилія, які підтримують військову машину Путіна, скоро заплатять за це давно назрілу ціну", – підкреслив він.

Сенатор також додав, що Конгрес готовий, переважною більшістю голосів обох партій, "допомогти президенту Трампу в його зусиллях щодо повернення сторін за стіл переговорів".

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