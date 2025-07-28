Сенатор Грэм считает, что Путин ошибся в своих ожиданиях относительно Трампа

Сенатор-республиканец Линдси Грэм прокомментировал недавние заявления Дональда Трампа относительно войны России против Украины, сказав, что глава Кремля Владимир Путин серьезно просчитался в своем отношении к действующему президенту США.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Грэма в Х

Детали: Его комментарий касался заявления Трампа о том, что он сократит дедлайн для Путина для урегулирования развязанной им войны против Украины.

Реклама:

Грэм отметил, что последние действия РФ свидетельствуют об "отсутствии реального желания сесть за стол переговоров".

"Путин серьезно просчитался в отношении президента Трампа. Я надеюсь, что такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, которые поддерживают военную машину Путина, скоро заплатят за это давно назревшую цену", – подчеркнул он.

Сенатор также добавил, что Конгресс готов, подавляющим большинством голосов обеих партий, "помочь президенту Трампу в его усилиях по возвращению сторон за стол переговоров".

РЕКЛАМА:

Напомним: