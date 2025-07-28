Армія РФ атакувала дронами місцевий магазин на Сумщині, є постраждала

Увечері понеділка росіяни атакували Буринську громаду на Сумщині, застосували 4 ударних безпілотники. Унаслідок цього постраждала жінка.

Джерело: голова ОВА Олег Григоров

Пряма мова: "Внаслідок удару зруйновано місцевий магазин. Постраждала одна з продавчинь – їй оперативно надали медичну допомогу, загрози життю немає".

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Деталі: Також є пошкодження житлових будинків, будинку культури, нежитлових приміщень та автомобілів.