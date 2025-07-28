Армія РФ атакувала дронами місцевий магазин на Сумщині, є постраждала
Понеділок, 28 липня 2025, 22:41
Увечері понеділка росіяни атакували Буринську громаду на Сумщині, застосували 4 ударних безпілотники. Унаслідок цього постраждала жінка.
Джерело: голова ОВА Олег Григоров
Пряма мова: "Внаслідок удару зруйновано місцевий магазин. Постраждала одна з продавчинь – їй оперативно надали медичну допомогу, загрози життю немає".
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Деталі: Також є пошкодження житлових будинків, будинку культури, нежитлових приміщень та автомобілів.