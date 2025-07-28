Армия РФ атаковала дронами местный магазин на Сумщине, есть пострадавшая
Понедельник, 28 июля 2025, 22:41
Вечером понедельника россияне атаковали Буринскую общину в Сумской области, применили 4 ударных беспилотника. В результате этого пострадала женщина.
Источник: председатель ОВА Олег Григоров
Прямая речь: "В результате удара разрушен местный магазин. Пострадала одна из продавщиц - ей оперативно оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет".
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Детали: Также есть повреждения жилых домов, дома культуры, нежилых помещений и автомобилей.