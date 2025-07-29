Безпілотники атакували залізничний вузол у Ростовській області Росії

У ніч на 29 липня місто Сальськ Ростовської області Росії атакували безпілотники. Місцеві жителі повідомляють про масштабну пожежу поблизу залізничної інфраструктури.

Джерело: російські Telegram-канали

Деталі: За повідомленнями місцевих мешканців у соцмережах, місто Сальськ зазнало атаки безпілотників. У низці Telegram-каналів з’явилася інформація про серію вибухів близько 02:00 ночі, а також звуки роботи ППО.

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На численних відео, оприлюднених у соцмережах, зафіксовано велику пожежу, яка, за словами очевидців, виникла в районі залізничного вузла.

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Офіційна влада Росії ситуацію поки не коментувала.

Редакція наразі не має можливості незалежно перевірити інформацію.

Сальськ відомий як великий залізничний вузол на південному сході Ростовської області.