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Беспилотники атаковали железнодорожный узел в Ростовской области России

Иван ДьяконовВторник, 29 июля 2025, 03:54
Беспилотники атаковали железнодорожный узел в Ростовской области России
фото из соцсетей

В ночь на 29 июля город Сальск Ростовской области России атаковали беспилотники. Местные жители сообщают о масштабном пожаре вблизи железнодорожной инфраструктуры.

Источник: российские Telegram-каналы

Детали: По сообщениям местных жителей в соцсетях, город Сальск подвергся атаке беспилотников. В ряде Telegram-каналов появилась информация о серии взрывов около 02:00 ночи, а также звуках работы ПВО.

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На многочисленных видео, обнародованных в соцсетях, зафиксирован крупный пожар, который, по словам очевидцев, возник в районе железнодорожного узла.

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Официальные власти России ситуацию пока не комментировали.

Редакция пока не имеет возможности независимо проверить информацию.

Сальск известен как крупный железнодорожный узел на юго-востоке Ростовской области.

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