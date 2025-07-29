Росія втратила ще 1050 військових у війні проти України – Генштаб
Вівторок, 29 липня 2025, 06:48
За минулу добу Сили оборони України вбили та поранили 1 050 російських окупантів, загальні втрати ворога у війні склали 1 051 300 осіб.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 29.07.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 1 051 300 (+1 050) осіб,
- танків – 11 065 (+4) од;
- артилерійських систем – 30 865 (+39) од;
- РСЗВ – 1 451 (+1) од;
- засобів ППО – 1 202 (+1) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 48 585 (+192) од;
- крилатих ракет – 3548 (+2) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 56 687 (+91) од.
Дані уточнюються.