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Россия потеряла еще 1050 военных в войне против Украины – Генштаб

Иван ДьяконовВторник, 29 июля 2025, 06:48
Россия потеряла еще 1050 военных в войне против Украины – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны Украины убили и ранили 1 050 российских оккупантов, общие потери врага в войне составили 1 051 300 человек.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 29.07.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 1 051 300 (+1 050) человек,
  • танков – 11 065 (+4) ед;
  • артиллерийских систем – 30 865 (+39) ед;
  • РСЗО – 1 451 (+1) ед;
  • средств ПВО – 1 202 (+1) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 48 585 (+192) ед;
  • крылатых ракет – 3548 (+2) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 56 687 (+91) ед.

Данные уточняются.

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