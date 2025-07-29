Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти вдарили ракетою по Кам’янському: 2 загиблих

Ірина БалачукВівторок, 29 липня 2025, 07:40
Окупанти вдарили ракетою по Кам’янському: 2 загиблих
ФОТО З TELEGRAM СЕРГІЯ ЛИСАКА

Дві людини загинули та ще 5 постраждали внаслідок російського ракетного удару по місту Кам’янське, що на Дніпропетровщині, вночі 29 липня.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак і ДСНС в Telegram

Пряма мова очільника області: "Загинули двоє людей. Ще п'ятеро постраждалих. Дві жінки – "важкі". Одна з них – вагітна. Троє пацієнтів у стані середньої тяжкості".

Реклама:
 
Фото ДСНС

Деталі: Внаслідок ракетного удару частково зруйнована триповерхова будівля, яка не експлуатувалася, а також пошкоджено медзаклади – пологовий будинок та відділення міської лікарні. 

 
Фото ДСНС

По Нікопольщині загарбники били з артилерії та БпЛА. Поцілили по Марганецькій, Покровській громадах та Нікополю. Там побиті машини, пошкоджено 5 приватних будинків і 2 господарські споруди. 

 
фото з Telegram СЕргія ЛИсака 

Також окупанти продовжували обстрілювати Синельниківський район – били КАБами і FPV-дронами по Межівській, Дубовиківській і Слов'янській громадах. Внаслідок російських ударів одна людина загинула та ще двоє постраждали. Пошкоджено 4 приватні оселі, адмінбудівлю, магазини, АЗС, авто, вирували пожежі.

РЕКЛАМА:
 
фото з Telegram СЕргія ЛИсака 

Доповнено: У ДСНС додали, що під час гасіння пожежі у Синельниківському районі під ударом росіян були рятувальники. 

"Вночі війська РФ атакували БпЛА одне із селищ Синельниківського району. Загорівся вантажний автомобіль. Під час гасіння пожежі ворог цілеспрямовано вдарив повторно по рятувальниках", – повідомили у службі. 

 
Фото ДСНС

Унаслідок атаки пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль, особовий склад не постраждав.

 
Фото ДСНС

Лисак також повідомив, що, за уточненою інформацією, ввечері росіяни також вдарили КАБами по Великомихайлівській громаді – убили 75-річну жінку та поранили 68-річного чоловіка.  

Дніпропетровська областьракетний ударжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Росіяни атакували виправну колонію на Запоріжжі: 16 загиблих, 35 поранених
У центрі Нью-Йорка чоловік з гвинтівкою влаштував стрілянину: 4 вбитих, нападник застрелився
Сестра Кім Чен Ина висміяла спроби Трампа позбавити Північну Корею ядерної зброї
США, ймовірно, перемістили свою ядерну зброю до Великої Британії вперше з 2008 року – ЗМІ
На Покровському напрямку за добу відбулось 42 зіткнення – Генштаб
Уряд призначив Тетяну Бережну в.о. міністерки культури та стратегічних комунікацій
Усі новини...
Дніпропетровська область
Окупанти били по Дніпропетровщині: вирували пожежі, 2 постраждалих  
Росіяни атакували Нікопольщину понад 15 разів за день: є поранений
У трьох областях через російські обстріли поранені 16 людей, ще двоє вбиті
Останні новини
09:02
Ердоган заявив про майже 40 заарештованих через серію лісових пожеж
08:53
У Деснянському районі Києва СБУ і поліція можуть зупиняти авто і перевіряти документи громадян
08:47
На фронті 172 зіткнення з ворогом, з них 57 на Покровському напрямку – Генштаб
08:27
Італійське МЗС створює робочу групу для захисту бізнесу після угоди ЄС і США
08:02
Трамп визнав, що в Газі почався голод – всупереч позиції Ізраїлю
07:40
фото, доповнено Окупанти вдарили ракетою по Кам’янському: 2 загиблих
07:39
хокейЗавершення кар'єри скасовується: 53-річний чех Яромір Ягр почав підготовку до нового сезону
07:38
Росіяни атакували виправну колонію на Запоріжжі: 16 загиблих, 35 поранених
06:48
Росія втратила ще 1050 військових у війні проти України – Генштаб
06:36
У центрі Нью-Йорка чоловік з гвинтівкою влаштував стрілянину: 4 вбитих, нападник застрелився
Усі новини...
Реклама:
Реклама: