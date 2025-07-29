Окупанти вдарили ракетою по Кам’янському: 2 загиблих

Дві людини загинули та ще 5 постраждали внаслідок російського ракетного удару по місту Кам’янське, що на Дніпропетровщині, вночі 29 липня.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак і ДСНС в Telegram

Пряма мова очільника області: "Загинули двоє людей. Ще п'ятеро постраждалих. Дві жінки – "важкі". Одна з них – вагітна. Троє пацієнтів у стані середньої тяжкості".

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Фото ДСНС

Деталі: Внаслідок ракетного удару частково зруйнована триповерхова будівля, яка не експлуатувалася, а також пошкоджено медзаклади – пологовий будинок та відділення міської лікарні.

Фото ДСНС

По Нікопольщині загарбники били з артилерії та БпЛА. Поцілили по Марганецькій, Покровській громадах та Нікополю. Там побиті машини, пошкоджено 5 приватних будинків і 2 господарські споруди.

фото з Telegram СЕргія ЛИсака

Також окупанти продовжували обстрілювати Синельниківський район – били КАБами і FPV-дронами по Межівській, Дубовиківській і Слов'янській громадах. Внаслідок російських ударів одна людина загинула та ще двоє постраждали. Пошкоджено 4 приватні оселі, адмінбудівлю, магазини, АЗС, авто, вирували пожежі.

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фото з Telegram СЕргія ЛИсака

Доповнено: У ДСНС додали, що під час гасіння пожежі у Синельниківському районі під ударом росіян були рятувальники.

"Вночі війська РФ атакували БпЛА одне із селищ Синельниківського району. Загорівся вантажний автомобіль. Під час гасіння пожежі ворог цілеспрямовано вдарив повторно по рятувальниках", – повідомили у службі.

Фото ДСНС

Унаслідок атаки пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль, особовий склад не постраждав.

Фото ДСНС

Лисак також повідомив, що, за уточненою інформацією, ввечері росіяни також вдарили КАБами по Великомихайлівській громаді – убили 75-річну жінку та поранили 68-річного чоловіка.