Окупанти вдарили ракетою по Кам’янському: 2 загиблих
Дві людини загинули та ще 5 постраждали внаслідок російського ракетного удару по місту Кам’янське, що на Дніпропетровщині, вночі 29 липня.
Джерело: голова ОВА Сергій Лисак і ДСНС в Telegram
Пряма мова очільника області: "Загинули двоє людей. Ще п'ятеро постраждалих. Дві жінки – "важкі". Одна з них – вагітна. Троє пацієнтів у стані середньої тяжкості".
Деталі: Внаслідок ракетного удару частково зруйнована триповерхова будівля, яка не експлуатувалася, а також пошкоджено медзаклади – пологовий будинок та відділення міської лікарні.
По Нікопольщині загарбники били з артилерії та БпЛА. Поцілили по Марганецькій, Покровській громадах та Нікополю. Там побиті машини, пошкоджено 5 приватних будинків і 2 господарські споруди.
Також окупанти продовжували обстрілювати Синельниківський район – били КАБами і FPV-дронами по Межівській, Дубовиківській і Слов'янській громадах. Внаслідок російських ударів одна людина загинула та ще двоє постраждали. Пошкоджено 4 приватні оселі, адмінбудівлю, магазини, АЗС, авто, вирували пожежі.
Доповнено: У ДСНС додали, що під час гасіння пожежі у Синельниківському районі під ударом росіян були рятувальники.
"Вночі війська РФ атакували БпЛА одне із селищ Синельниківського району. Загорівся вантажний автомобіль. Під час гасіння пожежі ворог цілеспрямовано вдарив повторно по рятувальниках", – повідомили у службі.
Унаслідок атаки пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль, особовий склад не постраждав.
Лисак також повідомив, що, за уточненою інформацією, ввечері росіяни також вдарили КАБами по Великомихайлівській громаді – убили 75-річну жінку та поранили 68-річного чоловіка.