Оккупанты нанесли ракетный удар по Каменскому: 2 погибших

Два человека погибли и еще 5 пострадали в результате российского ракетного удара по городу Каменское, что в Днепропетровской области, ночью 29 июля.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Погибли два человека. Еще пять пострадавших. Две женщины – в тяжелом состоянии. Одна из них – беременна. Трое пациентов в состоянии средней тяжести".

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Детали: В результате ракетного удара частично разрушено трехэтажное здание, которое не эксплуатировалось, а также повреждены медучреждения – роддом и отделение городской больницы.

ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

По Никопольскому району захватчики били из артиллерии и БпЛА. Попали по Марганецкой, Покровской общинам и Никополю. Там разбиты машины, повреждены 5 частных домов и 2 хозяйственные постройки.

ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Также оккупанты продолжали обстреливать Синельниковский район – били КАБам и FPV-дронами по Межевской, Дубовиковской и Славянской общинам. В результате российских ударов один человек погиб и еще двое пострадали. Повреждены 4 частных дома, административное здание, магазины, АЗС, автомобили, бушевали пожары.

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По уточненной информации, вечером россияне также ударили КАБами по Великомихайловской общине – убили 75-летнюю женщину и ранили 68-летнего мужчину.