Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На фронті 172 зіткнення з ворогом, з них 57 на Покровському напрямку – Генштаб

Альона Мазуренко Вівторок, 29 липня 2025, 08:47
На фронті 172 зіткнення з ворогом, з них 57 на Покровському напрямку – Генштаб
фото: Генштаб

Протягом минулої доби на фронті зафіксували 172 боєзіткнення. Зокрема, противник завдав 90 авіаударів, скинув 149 керованих авіаційних бомб.

Джерело: Генштаб

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 10 боєзіткнень. Ворог завдав 14 авіаційних ударів, скинув 28 керованих бомб.

Реклама:

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 7 разів штурмував позиції підрозділів ЗСУ у районах Вовчанська, Зеленого та Красного Першого.

На Куп’янському напрямку відбулося 6 атак загарбників. Оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Степової Новоселівки, Кіндрашівки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 32 рази, намагаючись вклинитися в оборону ЗСУ у районах населених пунктів Новоєгорівка, Карпівка, Зелена Долина, Ямполівка та у бік Дронівки й Серебрянки.

РЕКЛАМА:

На Сіверському напрямку воїни зупинили 4 атаки противника поблизу Григорівки та у бік Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували у напрямку Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 10 атак у районах Диліївки, Торецька, Олександро-Калинового та Русиного Яру.

На Покровському напрямку захисники зупинили 57 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Маяк, Новоекономічне, Разіне, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове, Зелений Кут та Дачне.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 17 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Зелене Поле, Піддубне, Олександроград, Шевченко, Воскресенка та Темирівка.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз намагались штурмувати позиції Сил оборони поблизу населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили 5 атак загарбників.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління, склад боєприпасів та два артилерійських засоби противника.

Генштабросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Росіяни атакували виправну колонію на Запоріжжі: 16 загиблих, 35 поранених
У центрі Нью-Йорка чоловік з гвинтівкою влаштував стрілянину: 4 вбитих, нападник застрелився
Сестра Кім Чен Ина висміяла спроби Трампа позбавити Північну Корею ядерної зброї
США, ймовірно, перемістили свою ядерну зброю до Великої Британії вперше з 2008 року – ЗМІ
На Покровському напрямку за добу відбулось 42 зіткнення – Генштаб
Уряд призначив Тетяну Бережну в.о. міністерки культури та стратегічних комунікацій
Усі новини...
Генштаб
Росія втратила ще 1050 військових у війні проти України – Генштаб
На Покровському напрямку за добу відбулось 42 зіткнення – Генштаб
На фронті 158 зіткнень з ворогом, з них 57 на Покровському напрямку – Генштаб
Останні новини
09:11
Росія атакувала 2 "Іскандерами" і 37 БпЛА: 5 дронів і обидві ракети влучили
09:02
Ердоган заявив про майже 40 заарештованих через серію лісових пожеж
08:53
У Деснянському районі Києва СБУ і поліція можуть зупиняти авто і перевіряти документи громадян
08:47
На фронті 172 зіткнення з ворогом, з них 57 на Покровському напрямку – Генштаб
08:27
Італійське МЗС створює робочу групу для захисту бізнесу після угоди ЄС і США
08:02
Трамп визнав, що в Газі почався голод – всупереч позиції Ізраїлю
07:40
фото, доповнено Окупанти вдарили ракетою по Кам’янському: 2 загиблих
07:39
хокейЗавершення кар'єри скасовується: 53-річний чех Яромір Ягр почав підготовку до нового сезону
07:38
Росіяни атакували виправну колонію на Запоріжжі: 16 загиблих, 35 поранених
06:48
Росія втратила ще 1050 військових у війні проти України – Генштаб
Усі новини...
Реклама:
Реклама: