На фронті 172 зіткнення з ворогом, з них 57 на Покровському напрямку – Генштаб

Протягом минулої доби на фронті зафіксували 172 боєзіткнення. Зокрема, противник завдав 90 авіаударів, скинув 149 керованих авіаційних бомб.

Джерело: Генштаб

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 10 боєзіткнень. Ворог завдав 14 авіаційних ударів, скинув 28 керованих бомб.

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На Південно-Слобожанському напрямку ворог 7 разів штурмував позиції підрозділів ЗСУ у районах Вовчанська, Зеленого та Красного Першого.

На Куп’янському напрямку відбулося 6 атак загарбників. Оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Степової Новоселівки, Кіндрашівки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 32 рази, намагаючись вклинитися в оборону ЗСУ у районах населених пунктів Новоєгорівка, Карпівка, Зелена Долина, Ямполівка та у бік Дронівки й Серебрянки.

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На Сіверському напрямку воїни зупинили 4 атаки противника поблизу Григорівки та у бік Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували у напрямку Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 10 атак у районах Диліївки, Торецька, Олександро-Калинового та Русиного Яру.

На Покровському напрямку захисники зупинили 57 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Маяк, Новоекономічне, Разіне, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове, Зелений Кут та Дачне.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 17 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Зелене Поле, Піддубне, Олександроград, Шевченко, Воскресенка та Темирівка.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз намагались штурмувати позиції Сил оборони поблизу населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили 5 атак загарбників.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління, склад боєприпасів та два артилерійських засоби противника.