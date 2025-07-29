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На фронте 172 столкновения с врагом, из них 57 на Покровском направлении – Генштаб

Алена МазуренкоВторник, 29 июля 2025, 08:47
На фронте 172 столкновения с врагом, из них 57 на Покровском направлении – Генштаб
фото: Генштаб

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 172 боестолкновения. В частности, противник нанес 90 авиаударов, сбросил 149 управляемых авиационных бомб.

Источник: Генштаб

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 10 боеприкосновений. Враг нанес 14 авиационных ударов, сбросил 28 управляемых бомб.

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На Южно-Слобожанском направлении враг 7 раз штурмовал позиции подразделений ВСУ в районах Волчанска, Зеленого и Красного Первого.

На Купянском направлении произошло 6 атак захватчиков. Защитники отражали штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки, Кондрашовки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 32 раза, пытаясь вклиниться в оборону ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка, Карповка, Зеленая Долина, Ямполевка и в сторону Дроновки и Серебрянки.

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На Северском направлении воины остановили 4 атаки противника вблизи Григоровки и в сторону Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в направлении Предтечиного.

На Торецком направлении враг совершил 10 атак в районах Дилиевки, Торецкая, Александро-Калинового и Русиного Яра.

На Покровском направлении защитники остановили 57 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Маяк, Новоэкономическое, Разино, Лисовка, Чунишино, Зверевое, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Орехово, Зеленый Кут и Дачное.

На Новопавловском направлении противник в течение минувшего дня совершил 17 атак в районах населенных пунктов Зеленая Роща, Зеленое Поле, Поддубное, Александроград, Шевченко, Воскресенка и Темировка.

На Ореховском направлении оккупационные войска пытались штурмовать позиции Сил обороны вблизи населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении украинские воины отразили 5 атак захватчиков.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, состав боеприпасов и два артиллерийских средства противника.

Генштаброссийско-украинская война
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