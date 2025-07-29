Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія атакувала 2 "Іскандерами" і 37 БпЛА: 5 дронів і обидві ракети влучили

Ірина БалачукВівторок, 29 липня 2025, 09:11
Росія атакувала 2 Іскандерами і 37 БпЛА: 5 дронів і обидві ракети влучили
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Від вечора 28 липня російські окупанти атакували Україну 2-ма балістичними ракетами "Іскандер-М" та 37-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів; 32 ворожі дрони вдалося знешкодити, але є і влучання.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 9:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 32 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни.

Реклама:

Зафіксовано влучання 5 БпЛА та 2 ракет у 3 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях".

Деталі: Загарбники запускали ракети з Ростовської області Росії та з тимчасово купованого Криму, а дрони з напрямків російських міст Орел і Курськ, а також з Гвардійського, що в Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

ракетний ударбезпілотникиПовітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Росіяни атакували виправну колонію на Запоріжжі: 16 загиблих, 35 поранених
У центрі Нью-Йорка чоловік з гвинтівкою влаштував стрілянину: 4 вбитих, нападник застрелився
Сестра Кім Чен Ина висміяла спроби Трампа позбавити Північну Корею ядерної зброї
США, ймовірно, перемістили свою ядерну зброю до Великої Британії вперше з 2008 року – ЗМІ
На Покровському напрямку за добу відбулось 42 зіткнення – Генштаб
Уряд призначив Тетяну Бережну в.о. міністерки культури та стратегічних комунікацій
Усі новини...
ракетний удар
Окупанти вдарили ракетою по Кам’янському: 2 загиблих
ППО знешкодила понад 300 дронів і ракет ворога, "Кинджали" не досягли цілей
По всій Україні лунала тривога – у небі були повітряні цілі
Останні новини
09:11
Росія атакувала 2 "Іскандерами" і 37 БпЛА: 5 дронів і обидві ракети влучили
09:02
Ердоган заявив про майже 40 заарештованих через серію лісових пожеж
08:53
У Деснянському районі Києва СБУ і поліція можуть зупиняти авто і перевіряти документи громадян
08:47
На фронті 172 зіткнення з ворогом, з них 57 на Покровському напрямку – Генштаб
08:27
Італійське МЗС створює робочу групу для захисту бізнесу після угоди ЄС і США
08:02
Трамп визнав, що в Газі почався голод – всупереч позиції Ізраїлю
07:40
фото, доповнено Окупанти вдарили ракетою по Кам’янському: 2 загиблих
07:39
хокейЗавершення кар'єри скасовується: 53-річний чех Яромір Ягр почав підготовку до нового сезону
07:38
Росіяни атакували виправну колонію на Запоріжжі: 16 загиблих, 35 поранених
06:48
Росія втратила ще 1050 військових у війні проти України – Генштаб
Усі новини...
Реклама:
Реклама: