Росія атакувала 2 "Іскандерами" і 37 БпЛА: 5 дронів і обидві ракети влучили

Від вечора 28 липня російські окупанти атакували Україну 2-ма балістичними ракетами "Іскандер-М" та 37-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів; 32 ворожі дрони вдалося знешкодити, але є і влучання.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 9:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 32 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни.

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Зафіксовано влучання 5 БпЛА та 2 ракет у 3 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях".

Деталі: Загарбники запускали ракети з Ростовської області Росії та з тимчасово купованого Криму, а дрони з напрямків російських міст Орел і Курськ, а також з Гвардійського, що в Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.