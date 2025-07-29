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Россия атаковала 2 "Искандерами" и 37 БпЛА: 5 дронов и обе ракеты попали  

Ирина БалачукВторник, 29 июля 2025, 09:11
Россия атаковала 2 Искандерами и 37 БпЛА: 5 дронов и обе ракеты попали  
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

С вечера 28 июля российские оккупанты атаковали Украину 2 баллистическими ракетами "Искандер-М" и 37 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов; 32 вражеских дрона удалось обезвредить, но есть и попадания.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 9:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 32 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны.

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Зафиксировано попадание 5 БпЛА и 2 ракет в 3 локациях, падение сбитых (обломки) в 2 локациях".

Детали: Захватчики запускали ракеты из Ростовской области России и из временно оккупированного Крыма, а дроны из направлений российских городов Орел и Курск, а также из Гвардейского, что в Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

ракетный ударбеспилотникиВоздушные силы ВСУ
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