Міноборони Білорусі заявило про збиття безпілотника над Мінськом

У Білорусі заявили, що в ніч проти на 29 липня сили протиповітряної оборони цієї країни збили "неопізнану повітряну ціль" в одному із районів столицы РБ – Мінська.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міністерство оборони РБ

Деталі: Зазначається, що в ніч проти вівторка, близько 02:00, у повітряному просторі Білорусі виявили "неопізнану повітряну ціль", яку потім ідентифікували як безпілотний літальний апарат.

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"В результаті впливу на нього засобів радіоелектронної боротьби о 02:33 БпЛА впав у районі будинку 72 по вул. Матусевича міста Мінська. Постраждалих немає", – йдеться у повідомленні Міноборони країни.

У Білорусі заявили, що з урахуванням цього інциденту, оперативно вживаються додаткові заходи щодо посилення контролю за повітряним простором.

Що передувало: В контексті "неопізнаних цілей", які порушують повітряний простір різних країн, нагадаємо, що вранці 28 липня у Литву залетів безпілотник, схожий на апарат типу "Шахед".