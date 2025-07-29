Минобороны Беларуси заявило о сбитии беспилотника над Минском

В Беларуси заявили, что в ночь на 29 июля силы противовоздушной обороны этой страны сбили "неопознанную воздушную цель" в одном из районов столицы РБ – Минска.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство обороны РБ

Детали: Отмечается, что в ночь на вторник, около 02:00, в воздушном пространстве Беларуси обнаружили "неопознанную воздушную цель", которую затем идентифицировали как беспилотный летательный аппарат.

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"В результате воздействия на него средств радиоэлектронной борьбы в 02:33 БПЛА упал в районе дома 72 по ул. Матусевича города Минска. Пострадавших нет", – говорится в сообщении Минобороны страны.

В Беларуси заявили, что с учетом этого инцидента, оперативно принимаются дополнительные меры по усилению контроля за воздушным пространством.

Что предшествовало: В контексте "неопознанных целей", которые нарушают воздушное пространство разных стран, напомним, что утром 28 июля в Литву залетел беспилотник, похожий на аппарат типа "Шахед".