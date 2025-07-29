Росіяни атакували FPV-дроном пожежний автомобіль у Костянтинівці: двоє поранених

Російський ударний FPV-дрон поцілив у пожежний автомобіль у Костянтинівці Донецької області: двоє співробітників міської пожежної команди дістали поранення.

Джерело: начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов у Facebook

Деталі: За даними МВА, зранку 29 липня російські війська здійснили черговий ворожий обстріл міста Костянтинівки за допомогою ударного FPV-дрона. Під удар потрапив службовий автомобіль комунального підприємства – ГАЗель. Внаслідок атаки двоє співробітників міської пожежної команди отримали поранення.

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На момент обстрілу працівники міського комунального підприємства виконували завдання з евакуації цивільного населення з небезпечної зони. Ворожий дрон уразив автомобіль під час його руху, що призвело до пошкодження транспортного засобу та тілесних ушкоджень працівників служби.

Постраждалим надали медичну допомогу.

фото ова

Пряма мова Горбунова: "Цей обстріл є черговим проявом цинічної агресії з боку російських окупантів, спрямованої не лише проти об’єктів цивільної інфраструктури, а й проти тих, хто щодня виконує надважливі завдання із захисту та порятунку мирного населення.

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Ворог свідомо атакує тих, хто на передовій гуманітарного фронту ризикує власним життям заради безпеки інших. Такі дії є не просто порушенням міжнародного гуманітарного права – вони є частиною систематичної тактики залякування, дестабілізації регіону та терору проти мирних мешканців".