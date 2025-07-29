Россияне атаковали FPV-дроном пожарный автомобиль в Константиновке: двое раненых

Российский ударный FPV-дрон попал в пожарный автомобиль в Константиновке Донецкой области: двое сотрудников городской пожарной команды получили ранения.

Источник: начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов в Facebook

Детали: По данным ГВА, утром 29 июля российские войска совершили очередной вражеский обстрел города Константиновки с помощью ударного FPV-дрона. Под удар попал служебный автомобиль коммунального предприятия - ГАЗель. В результате атаки двое сотрудников городской пожарной команды получили ранения.

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фото гва

На момент обстрела работники городского коммунального предприятия выполняли задачи по эвакуации гражданского населения из опасной зоны. Вражеский дрон поразил автомобиль во время его движения, что привело к повреждению транспортного средства и телесных повреждений работников службы.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

фото гва

Прямая речь Горбунова: "Этот обстрел является очередным проявлением циничной агрессии со стороны российских оккупантов, направленной не только против объектов гражданской инфраструктуры, но и против тех, кто ежедневно выполняет сверхважные задачи по защите и спасению мирного населения.

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Враг сознательно атакует тех, кто на передовой гуманитарного фронта рискует собственной жизнью ради безопасности других. Такие действия являются не просто нарушением международного гуманитарного права – они являются частью систематической тактики запугивания, дестабилизации региона и террора против мирных жителей".