Россияне атаковали FPV-дроном пожарный автомобиль в Константиновке: двое раненых
Российский ударный FPV-дрон попал в пожарный автомобиль в Константиновке Донецкой области: двое сотрудников городской пожарной команды получили ранения.
Источник: начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов в Facebook
Детали: По данным ГВА, утром 29 июля российские войска совершили очередной вражеский обстрел города Константиновки с помощью ударного FPV-дрона. Под удар попал служебный автомобиль коммунального предприятия - ГАЗель. В результате атаки двое сотрудников городской пожарной команды получили ранения.
На момент обстрела работники городского коммунального предприятия выполняли задачи по эвакуации гражданского населения из опасной зоны. Вражеский дрон поразил автомобиль во время его движения, что привело к повреждению транспортного средства и телесных повреждений работников службы.
Пострадавшим оказали медицинскую помощь.
Прямая речь Горбунова: "Этот обстрел является очередным проявлением циничной агрессии со стороны российских оккупантов, направленной не только против объектов гражданской инфраструктуры, но и против тех, кто ежедневно выполняет сверхважные задачи по защите и спасению мирного населения.
Враг сознательно атакует тех, кто на передовой гуманитарного фронта рискует собственной жизнью ради безопасности других. Такие действия являются не просто нарушением международного гуманитарного права – они являются частью систематической тактики запугивания, дестабилизации региона и террора против мирных жителей".