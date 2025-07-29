Враг ударил из РСЗО по Новоплатоновке: загорелся магазин, пять человек погибли, есть раненые
В результате российского обстрела на Харьковщине во вторник погибли пять человек, еще трое получили ранения.
Источник: полиция Харьковской области, руководитель ОВА Олег Синегубов в Telegram
Детали: 29 июля около 10:38 российские войска нанесли удар, вероятно, из реактивной системы залпового огня по селу Новоплатоновка Боровской территориальной громады Изюмского района.
В результате вражеской атаки загорелся местный магазин. Площадь пожара пока уточняется.
По предварительным данным, в результате обстрела погибли пятеро мирных жителей, еще трое получили ранения различной степени тяжести.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники и криминалисты.
Правоохранители документируют очередное военное преступление российских оккупантов и собирают доказательную базу.
Кроме того, по данным главы ОВА, в селе Пески-Радьковские Боровской общины в результате обстрела горит частный дом. Информация о пострадавших уточняется.