Враг ударил из РСЗО по Новоплатоновке: загорелся магазин, пять человек погибли, есть раненые

В результате российского обстрела на Харьковщине во вторник погибли пять человек, еще трое получили ранения.

Источник: полиция Харьковской области, руководитель ОВА Олег Синегубов в Telegram

Детали: 29 июля около 10:38 российские войска нанесли удар, вероятно, из реактивной системы залпового огня по селу Новоплатоновка Боровской территориальной громады Изюмского района.

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В результате вражеской атаки загорелся местный магазин. Площадь пожара пока уточняется.

По предварительным данным, в результате обстрела погибли пятеро мирных жителей, еще трое получили ранения различной степени тяжести.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники и криминалисты.

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Правоохранители документируют очередное военное преступление российских оккупантов и собирают доказательную базу.

Кроме того, по данным главы ОВА, в селе Пески-Радьковские Боровской общины в результате обстрела горит частный дом. Информация о пострадавших уточняется.