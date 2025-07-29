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Польща звинуватила громадянина Колумбії у підпалах за завданням російської розвідки

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцВівторок, 29 липня 2025, 13:24
Польща звинуватила громадянина Колумбії у підпалах за завданням російської розвідки
фото: RMF24

Речник міністра-координатора спецслужб Польщі Яцек Добжинський заявив, що громадянин Колумбії здійснив підпали будівельних складів у двох польських містах за завданням російської розвідки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF24

Деталі: Добжинський заявив, що 27-річний колумбієць, який діяв в інтересах російської розвідки, стоїть за двома підпалами будівельних складів у Варшаві та Радомі у 2024 році – це з’ясували співробітники Агентства внутрішньої безпеки (ABW).

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Пожежа у столиці сталася 23 травня, а в Радомі – тижнем пізніше, 30 травня. За словами речника, чоловік отримав детальні інструкції щодо об’єкта атаки і способу її здійснення, зокрема – як виготовити коктейль Молотова.

Чоловіку, який діяв від імені Росії, висунуто звинувачення в тероризмі, йому загрожує довічне ув’язнення. У ABW повідомили, що підозрюваний частково визнав свою провину і надав пояснення, які зараз перевіряють.

"Ці дії були замовлені, контрольовані та профінансовані особою, пов’язаною з російськими спецслужбами. Підозрюваний отримав докладні інструкції щодо об’єкта атаки та способу її проведення – зокрема, як виготовити коктейль Молотова та яким транспортом користуватися", – заявили у ABW.

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Офіцери ABW також встановили, що російські служби за допомогою месенджера Telegram системно та в широкому масштабі вербували людей латиноамериканського походження з військовим досвідом для проведення розвідки у вказаних місцях, підпалу об’єктів і документування пошкоджень.

Крім того, виявилося, що в червні цього року в Чехії суд засудив іншого колумбійця до восьми років ув’язнення за підпал автобусного депо в Празі та спробу підпалу торгового центру. Чоловік визнав провину. 

За словами прем’єр-міністра Чехії, у справі були задіяні російські спецслужби.

Нагадаємо:

ПольщаРосія
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