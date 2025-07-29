Польша обвинила гражданина Колумбии в поджогах по заданию российской разведки

Представитель министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжинский заявил, что гражданин Колумбии совершил поджоги строительных складов в двух польских городах по заданию российской разведки.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24

Детали: Добжинский заявил, что 27-летний колумбиец, действовавший в интересах российской разведки, стоит за двумя поджогами строительных складов в Варшаве и Радоме в 2024 году – это выяснили сотрудники Агентства внутренней безопасности (ABW).

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Пожар в столице произошел 23 мая, а в Радоме – неделей позже, 30 мая. По словам представителя, мужчина получил подробные инструкции относительно объекта атаки и способа ее осуществления, в частности – как изготовить коктейль Молотова.

Мужчине, действовавшему от имени России, предъявлено обвинение в терроризме, ему грозит пожизненное заключение. В ABW сообщили, что подозреваемый частично признал свою вину и дал объяснения, которые сейчас проверяют.

"Эти действия были заказаны, контролировались и финансировались лицом, связанным с российскими спецслужбами. Подозреваемый получил подробные инструкции относительно объекта атаки и способа ее проведения – в частности, как изготовить коктейль Молотова и каким транспортом пользоваться", – заявили в ABW.

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Офицеры ABW также установили, что российские службы с помощью мессенджера Telegram системно и в широком масштабе вербовали людей латиноамериканского происхождения с военным опытом для проведения разведки в указанных местах, поджога объектов и документирования повреждений.

Кроме того, оказалось, что в июне этого года в Чехии суд приговорил другого колумбийца к восьми годам тюремного заключения за поджог автобусного депо в Праге и попытку поджога торгового центра. Мужчина признал свою вину.

По словам премьер-министра Чехии, в деле были задействованы российские спецслужбы.

Напомним: